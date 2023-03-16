Минпромторг попросил Wildberries повысить эффективность обратной связи с партнерами

Замглавы ведомства Виктор Евтухов отметил, что маркетплейсы обязаны соблюдать нормы трудового законодательства России

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ призвал Wildberries усилить обратную связь как с сотрудниками, так и с партнерами, повысив ее эффективность. Об этом журналистам сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

"По итогам заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле на площадке Минпромторга России мы указали Wildberries на крайнюю необходимость усилить обратную связь как с сотрудниками, так и с партнерами компании", - сказал Евтухов.

Он добавил, что маркетплейсы обязаны соблюдать нормы трудового законодательства России и должны придерживаться принципов, закрепленных в стандартах взаимодействия маркетплейсов с продавцами товаров - в случае, если маркетплейс их подписал.

В то же время ведомство позитивно оценивает стремление маркетплейса к разрешению проблемных ситуаций - например, временную заморозку списаний за подмены товара с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, отметил Евтухов, добавив, что Минпромторг продолжит мониторить ситуацию.

В рамках комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле на регулярной основе отслеживаются и решаются вопросы взаимодействия российских продавцов и маркетплейсов, которые не были урегулированы в двустороннем порядке. В состав комиссии входят представители Минпромторга, а также представители ассоциаций и союзов, маркетплейсов, производителей и поставщиков. При необходимости для участия в заседаниях комиссии приглашаются представители других заинтересованных органов власти, отметил замглавы Минпромторга РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые сотрудники пунктов выдачи Wildberries закрывают их с 15 марта из-за спора с маркетплейсом, причиной стали штрафы, которые они должны заплатить компании. Позже компания подтвердила закрытие нескольких пунктов выдачи заказов из-за угроз в адрес компании. Глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что министерство и Роструд разбираются с ситуацией, возникшей вокруг компании Wildberries. В четверг, 16 марта, компания объявила о заморозке списаний с пунктов выдачи за подмену товаров и отмене более 10 тыс. штрафов, признанных некорректными.

В четверг в компании Wildberries также подчеркнули, что усилили каналы обратной связи с пунктами выдачи и предпринимателями, и планируют обновить эту систему. Ежедневно компания рассматривает около 3 тыс. случаев по проблемным ситуациям, и в будущем скорость обработки таких заявок должна возрасти.