16 марта, 12:19

Путин поздравил главу "Камаза" с избранием в бюро РСПП

Президент назвал Сергея Когогина карьеристом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин с юмором поздравил гендиректора "Камаза" Сергея Когогина с избранием в бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Карьерист", - со смехом заметил глава государства в четверг на съезде объединения.

Так Путин отреагировал на реплику президента РСПП Александра Шохина, который после своего выступления предложил передать слово Когогину, упомянув и о его избрании в бюро.

Российский союз промышленников и предпринимателей представляет интересы деловых кругов как в РФ, так и на международном уровне. Бюро правления осуществляет оперативное руководство деятельностью союза. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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