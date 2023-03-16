Котяков заявил об отсутствии задержек в выплатах пенсий в новых регионах РФ

Социальный фонд на территории этих субъектов начал работать с 1 марта

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Социальный фонд на территории новых регионов России с 1 марта ведет прием заявлений на получение пенсий в соответствии с российским законодательством, задержек в выплатах нет. Об этом в четверг журналистам сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"С 1 марта начал работать Социальный фонд на территории этих субъектов, и с 1 марта идет прием заявлений от граждан новых субъектов на получение пенсий по российскому законодательству. Хотя граждане, которые сейчас не попадают под условия назначения российской пенсии, получают соответствующие пенсионные выплаты из бюджета субъектов. <...> Никаких задержек в выплатах нет, по мере назначения происходят сразу же выплаты соответствующие, из бюджета субъектов, из бюджета Социального фонда", - рассказал министр.

17 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях пенсионного обеспечения граждан, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, он вступил в силу с 1 марта. Согласно документу, пенсии будут начислять в заявительном порядке, а необходимые для назначения таких выплат документы на украинском языке примут без перевода. Если после перерасчета размер российской пенсии окажется меньше выплат, которые гражданин получал ранее, то к такой пенсии установят доплату в размере соответствующей разницы.