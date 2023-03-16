В Ассоциации туроператоров России сообщили о росте цен на отдых в Краснодарском крае

По данным АТОР, стоимость летнего отдыха в Сочи за год выросла на 12%, а в Анапе - на 16%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Стоимость летних туров в Сочи за год выросла на 11,7%, в Анапе - на 15,7%, в Геленджике - на 18,4%, следует из презентации, которую представил вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин в ходе выступления на Международной выставке "Туризм и индустрии гостеприимства".

Согласно презентации, средняя стоимость ночи в отеле Сочи летом 2023 года составляет 3,6 тыс. рублей, Анапы - 3 тыс. рублей, Геленджика - 3,4 тыс. рублей. Средняя стоимость летнего размещения в отелях Краснодарского края летом 2023 года будет на 13,8% выше, чем годом ранее, и составит 3,3 тыс. рублей. В Абхазии проживание будет дороже на 13,2% (2,8 тыс. рублей).

Эксперт отметил, что полноценная картина стоимости летнего отдыха в России станет известна позднее. Пока продано менее 15% отельных мощностей России на лето. Он также предположил, что рост цен на туры по стране будет в пределах инфляции.