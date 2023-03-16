Еврокомиссия предложила меры по обеспечению ЕС критически важными видами сырья

Они, в частности, включают "создание безопасных и устойчивых цепочек поставок в ЕС"

БРЮССЕЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) предложила меры по обеспечению стран Евросоюза критически важными видами сырья. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Сегодня Еврокомиссия предлагает комплексный набор действий для обеспечения доступа ЕС к безопасным, диверсифицированным, доступным и устойчивым поставкам критического сырья. Критическое сырье является необходимым для широкого набора стратегических секторов, включая зеленую индустрию, цифровую промышленность, аэрокосмическую отрасль и оборону", - отмечается в нем.

Предложенные меры включают "определение четких приоритетов для действий, создание безопасных и устойчивых цепочек поставок в ЕС, гарантии того, что ЕС сможет снизить риски поставок, инвестиции в исследования, инновации и навыки, защиту окружающей среды за счет улучшения устойчивости критического сырья".

Кроме того, важной мерой является "диверсификация импорта критического сырья". "ЕС никогда не будет самодостаточным в обеспечении критического сырья и будет продолжать полагаться на импорт большей части своего потребления. Поэтому международная торговля имеет важное значение для поддержки глобального производства и обеспечения диверсификации предложения. ЕС необходимо будет укрепить глобальное взаимодействие с надежными партнерами для разработки и диверсификации инвестиций и повышения стабильности в международной торговле и укрепить юридическую уверенность для инвесторов. В частности, ЕС будет искать взаимовыгодные партнерские отношения с развивающимися рынками и развивающимися экономиками", - говорится в документе.

Меры Еврокомиссии должны быть одобрены Европарламентом и Советом ЕС, после чего вступят в силу.