16 марта, 12:30,
обновлено 16 марта, 12:48

"Автоваз" планирует продать не менее 370 тыс. автомобилей в 2023 году

Компания в марте намерена продать 21 тыс. автомобилей

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. "Автоваз" планирует продать в текущем году не менее 370 тыс. автомобилей, сообщил журналистам в кулуарах съезда РСПП глава компании Максим Соколов.

"По продажам план меньше <...>, здесь мы будем ориентироваться на спрос, хотелось бы не меньше 370 тыс. автомобилей продать", - сказал он.

При этом в марте компания планирует продать 21 тыс. автомобилей, что на 70% больше, чем в марте 2022 года, а произвести - 27,6 тыс. авто.

По данным производителя, продажи "Автоваза" по итогам февраля 2023 года составили 23,4 тыс. автомобилей, что на 4,7% выше показателя февраля 2022 года. По итогам 2022 года "Автоваз" реализовал 188,6 тыс. авто, что на 46% меньше, чем в 2021 году. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация