"Росэлектроника" впервые показала работу нового анти-БЛА комплекса "Серп-ВС5"

Аппарат обладает дальностью действия в 5 км и обнаруживает беспилотники-нарушители на 360 градусов по горизонтальной оси

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 марта. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) впервые продемонстрировал работу нового комплекса для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) "Серп-ВС5", способный работать по секторам для обеспечения полетов других дронов во время его работы, сообщает корреспондент ТАСС с полигона, где проходила демонстрация оборудования.

Во время демонстрации специалисты НИИ "Вектор" (входит в "Росэл") включили подавление одного из секторов, по достижении которого БЛА потерял связь с пультом управления и спутниками навигации, зависнув на одном месте.

"Серп-ВС5 хорошо работает именно на "сложных" объектах со сложным периметром. Можно закрыть одну часть "куполом", а остальную конфигурировать по секторам в 90 градусов. <...> Можно закрыть, например, внешний периметр, а направленный внутрь - не закрывать", - пояснила руководитель отдела "НИИ Вектор" Наталья Котляр.

Комплекс обладает дальностью действия в 5 км и обнаруживает беспилотники-нарушители на 360 градусов по горизонтальной оси. При этом он имеет функцию деления угла обзора на секторы с независимыми режимами работы, которая позволяет использовать при необходимости другие беспилотники во время работы комплекса.