Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с Wildberries

В ведомстве отметили, что при поступлении жалоб от потребителей примут меры административного реагирования

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор следит за ситуацией, возникшей вокруг компании Wildberries. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации, связанной с нестабильной работой отдельных пунктов выдачи заказов маркетплейса "Вайлдберриз" и возможными задержками при получении заказов", - говорится в сообщении.

По мнению надзорного ведомства, независимо от дальнейшего развития событий ситуация не должна отразиться на правах потребителей.

"Потребителям гарантировано право получить заказ без нарушения сроков. При просрочке доставки ответственность несет продавец, а потребитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,5% от стоимости товара за день просрочки или может расторгнуть договор и вернуть уплаченные денежные средства", - пояснили в пресс-службе.

При онлайн-покупке потребитель может вернуть продавцу товар надлежащего качества в течение семи дней с момента получения заказа. Исключение составляют лекарственные препараты.

В ведомстве отметили, что при поступлении жалоб на нарушение этих прав Роспотребнадзор примет меры административного реагирования.