"Автоваз" обсуждает поставки автомобилей в Иран

Глава "Автоваза" Максим Соколов сообщил, что в начале апреля у него запланирована встреча с чрезвычайным послом Ирана

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. "Автоваз" обсуждает вопрос поставок автомобилей в Иран. Об этом журналистам сообщил глава "Автоваза" Максим Соколов в кулуарах съезда РСПП.

"Мы обсуждаем. Причем и проекты по поставке продукции со стороны Ирана и нашей продукции в Иран. В начале апреля у меня, например, плановая встреча с чрезвычайным послом Ирана", - сказал Соколов.

Он отметил, что общий объем экспорта компании в этом году будет во много зависеть от экспорта в Казахстан и Узбекистан, где пока не приняты техрегламенты, "позволяющие продавать там транспортные средства, которые производятся сейчас на "Автовазе".

"Как только это будет сделано, мы сможем отправлять туда свои автомобили", - добавил Соколов.