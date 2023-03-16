16 марта, 12:38

Путин отметил пользу технологических кластеров как меры поддержки бизнеса

По словам президента, в целом в стране развиваются различные направления помощи предпринимателям

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Технологические кластеры - востребованная мера поддержки бизнеса, заявил президент России Владимир Путин в четверг на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Он отметил, что в целом в стране развиваются различные направления помощи предпринимателям. "Вы знаете об инициативе правительства о создании технологических кластеров - это тоже одна из возможностей, которая создаст дополнительные опции для бизнеса", - сказал глава государства.

Путин пояснил, что по этому направлению "можно получить дополнительные льготы". "Над этим только нужно как следует правительству поработать и быстрее принять решения окончательные и быстрее внедрять в практическую работу эти механизмы. Они востребованы и, уверен, принесут хорошую пользу промышленности", - заключил президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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