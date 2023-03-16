Бюджет подержанных ФРП инвестпроектов составит порядка 900 млрд рублей

Финансирование фонда уже получили 943 промышленных предприятия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Общий бюджет инвестиционных проектов, получивших поддержку Фонда развития промышленности РФ, составит порядка 900 млрд рублей, сообщил в четверг начальник отдела инструментов промышленной политики Фонда развития промышленности (ФРП) Сергей Лагутин на выездной стажировке по программе "Федеральная практика".

"Общий бюджет поддержанных [фондом] проектов, а, помимо средств фонда, инвесторами будут вложены дополнительные средства, составит порядка 900 млрд рублей. Те показатели, которые будут достигнуты при реализации проектов, это и налоговые поступления, и инвестиции, и рабочие места и заявки на результаты интеллектуальной собственности", - сказал Лагутин.

Он уточнил, что в настоящее время уже 943 промышленных предприятия получили финансирование фонда.

"Всего займов получено 1 300, а это значит, что предприятия обращаются к нам повторно", - подчеркнул Лагутин.

Он уточнил, что есть предприятия, получавшие поддержку фонда более 10 раз.

В целях ведения единой промышленной политики Минпромторгом России инициирована и реализуется программа "Федеральная практика", предназначенная для региональной исполнительной власти в сфере промышленности. Программа способствует решению первоочередных проблем развития территорий.