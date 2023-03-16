Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 25%

Как отметил регулятор, правление Национального банка также приняло решение ввести комплекс дополнительных мер по усилению конкуренции кредитных организаций за срочные депозиты населения

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) принял в четверг решение сохранить учетную ставку на уровне 25%.

"Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых и ввести комплекс дополнительных мер по усилению конкуренции банков за срочные депозиты населения. Такие шаги будут способствовать дальнейшему повышению привлекательности гривневых сбережений, поддержанию устойчивости валютного рынка и будут формировать предпосылки для смягчения ограничений на нем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

В январе Нацбанк Украины прогнозировал сохранение учетной ставки на уровне 25% как минимум до конца первого квартала 2024 года. 2 июня 2022 года регулятор решил повысить учетную ставку с 10% до 25%. С тех пор правление НБУ на своих заседаниях принимает решения о сохранении ставки на данном уровне.