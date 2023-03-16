"Ростелеком" отказался от продажи армянской "дочки"

По словам Михаила Осеевского, GNC-Alfa запустила в стране видеосервис Wink, а также строит центр обработки данных

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. "Ростелеком" принял решение не продавать свою армянскую дочку GNC-Alfa и займется активным развитием компании. Об этом сообщил журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент компании Михаил Осеевский.

"Сейчас вопрос продажи прошел, мы приняли решение об активном развитии", - сказал Осеевский, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам руководителя компании, армянская "дочка" запустила в стране видеосервис Wink, а также строится центр обработки данных. "Наши планы не меняются. Компания очень хорошо закончила прошлый год, мы довольны", - добавил Осеевский.

В декабре 2021 года Осеевский сообщал, что "Ростелеком" может продать свою армянскую дочернюю компанию GNC-Alfa за $25 млн.

ЗАО "Джи-Эн-Си-Альфа" с декабря 2012 года начало продвижение и продажу услуг связи на территории Армении под брендом Rostelecom.

Оптоволоконная сеть компании покрывает 80% территории страны и имеет протяженность свыше 2,5 тыс. км.