Эксперт: Китай заберет лидерство США в мировой экономике в новый срок Си Цзиньпина

Как отметил президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев, за десятилетие председательства Си Цзиньпина Китай удвоил ВВП, повысив показатель с $10 трлн до $20 трлн в 2022 году

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Китай вместо США станет лидером мировой экономики в период третьего пятилетнего срока Си Цзиньпина на посту председателя КНР. Такое мнение высказал в четверг заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев на пресс-конференции в ТАСС.

Эксперт указал на то, что за десятилетие председательства Си Цзиньпина Китай удвоил ВВП, повысив показатель с $10 трлн до $20 трлн в прошлом году. "По паритету покупательной способности уже понятно, что китайская экономика лидирует и стала экономикой номер один", - отметил эксперт. "Совершенно очевидно, можно сказать, что в это пятилетие, уже с новым сроком председателя [КНР] Си Цзиньпина, мы увидим смену лидера мировой экономики с США на КНР", - добавил он.

Двусторонний трек

Относительно российско-китайского сотрудничества Санакоев отметил, что Москва и Пекин снизили обращение доллара во взаиморасчетах. Эксперт добавил, что сейчас меньше 50% контрактов оплачиваются в этой валюте, но все больше - в национальных денежных единицах РФ и Китая. "Мы досрочно за год в этом году, уже совершенно очевидно, преодолеем планку в $200 млрд, - отметил он. - Сегодня у нас есть все необходимые возможности сотрудничать по всему спектру [областей] - это и высокие технологии, и мирное освоение атома, совместное освоение Луны, сельское хозяйство и другие отрасли".

Эксперт также отметил, что китайские компании ведут активное строительство и в Москве, и в других регионах. "Со своим финансированием [компании] приходят из Китая. Это очень важно, потому что мы часто слышим почему-то и в СМИ, что из Китая никакого финансирования у нас в эти годы не идет. Это неправда", - пояснил он.