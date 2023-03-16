Бизнес ждет от встречи с президентом разъяснений о добровольном взносе и декриминализации

По словам главы ТПП РФ Сергея Катырина, бизнес нуждается в определении четких критериев по единоразовому взносу бизнеса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Бизнес ожидает от встречи с главой государства ответы на вопросы по добровольному единоразовому взносу в бюджет и по декриминализации уголовного законодательства. Об этом глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин сообщил ТАСС в ходе съезда РСПП.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что после пленарного заседания в закрытом формате состоится встреча с членами бюро РСПП.

"Думаю, что тема, которая уже частично звучала от министра финансов, - наверное, один из вопросов. Еще один вопрос, который, я думаю, будет поднят, касается давления силовиков на бизнес, декриминализации уголовного законодательства по экономическим преступлениям. Не уверен, что будет вопрос по единому налоговому счету - мне кажется, на него подробно ответил глава ФНС. Ну а дальше - у всех много своих интересов", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, какие темы могут быть затронуты на закрытой встрече бизнеса с президентом.

По словам Катырина, бизнес нуждается в определении четких критериев по единоразовому взносу бизнеса. "Вопросы - понять точно, кого это коснется, масштаб и сроки этого взноса, естественно, как это будет законодательно оформлено, в каких взаимоотношениях с налоговой службой и так далее. Позиция наша такая, что должно быть всем все четко и безусловно понятно, потому что любой бизнес, и крупный - тем более, должен планировать свои инвестиции, свою деятельность и должен исходить из того что у него будет реально в руках, чем он сможет оперировать", - отметил глава ТПП.