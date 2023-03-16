Путин обещал подумать о возможности докапитализации Фонда поддержки промышленности

Президент отметил, что фонд доказал свою эффективность

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вопрос о докапитализации Фонда поддержки промышленности рано или поздно возникнет, нужно об этом подумать. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Мы обязательно подумаем и над дополнительной капитализацией Фонда [поддержки промышленности]. Он хорошо работает и в целом приносит реальный результат", - сказал он в ответ на соответствующую просьбу генерального директора "Камаза" Сергея Когогина.

Путин отметил, что фонд доказал свою эффективность. "Где-то свыше 1000 проектов поддержано, 1300, по-моему. Общий объем поддержки - 400 млрд рублей. Но когда возникли те сложности, о которых вы упомянули, то правительство приняло решение и своевременно докапитализировало этот фонд на 120 млрд и общий объем выданных ресурсов оказался рекордным - 144 млрд. На 120 [млрд] докапитализировали и 144 выдали, а осталось там всего, если мне память не изменяет, <…> где-то 70 млрд. Конечно, нужно смотреть на потребности отраслей и подумать о том, что на каком-то этапе нужно и докапитализировать", - сказал он.

Путин также обратил внимание на то, что автопроизводители должны думать о том, как сохранить качество, чтобы не было монополии. "У нас не одно такое предприятие, как "Камаз", и другие есть. Я знаю, что и конкуренция развивается, нужно эту конкуренцию поддерживать", - заключил он.