Сенатор от Крыма сообщила о стабилизации ВРП республики в 2023 году

По словам Ольги Ковитиди, в 2024 году ожидается рост валового регионального продукта на 3,4%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Валовый региональный продукт Крыма в 2023 году ожидается на уровне 2022 года, в 2023 году запланирован рост на 3,4%. Об этом сообщила журналистам в четверг член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

"На сегодня экономика республики способна успешно развиваться в любых условиях. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление и факторы, связанные с проведением СВО, по итогам 2022 года снижение объема ВРП составит 0,5%, что в четыре раза меньше, чем в целом по Российской Федерации (минус 2,1%). В текущем году ситуация в экономике стабилизируется, а в 2024 году ожидается рост на уровне 3,4%", - сказала Ковитиди.

По словам Ковитиди, ВРП в абсолютных значениях с 2014 года вырос в 3,7 раза, а в сопоставимых целях - в 1,4 раза и превысил 705 млрд рублей.

Она добавила, что объем обрабатывающего производства за девять лет вырос в 1,9 раза, в том числе судостроение - в 4,3 раза, производство компьютеров, электронных и оптических изделий - в 5,5 раза, электрического оборудования - в 3,2 раза, строительных материалов - в 1,8 раза.

Ранее председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщал, что ВРП Крыма в 2022 году снизился на 0,5% из-за уменьшения добычи углеводородов в черноморском бассейне, хотя в последние годы наблюдался рост этого показателя.