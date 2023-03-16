Ж/д грузооборот между Дагестаном и Азербайджаном вырос вдвое после снятия ограничений

Всего по итогам 2022 года было отгружено около 7,5 млн тонн груза

МАХАЧКАЛА, 16 марта. /ТАСС/. Грузооборот между Дагестаном и Азербайджаном по железной дороге вырос в два раза после снятия ограничений движения поездов в ночное время. Грузы отправляются в ближневосточные страны, сообщил ТАСС начальник филиала ОАО "РЖД" - махачкалинского агентства фирменного транспортного обслуживания Арсен Уруджев на площадке агропромышленного форума "ДагАгроКаспий", который проходит в Каспийске.

Ранее в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона сообщали, что с августа 2022 года Национальным антитеррористическим комитетом (НАК) России было снято ограничение движения поездов в темное время суток на территории Дагестана, введенное в 2011 году в целях безопасности.

"Отмена ограничений движения поездов помогла нам увеличить объемы грузооборота, которые идут из центральной России через Республику Дагестан в республику Азербайджан, далее в республику Иран и в другие страны, которые граничат с этой республикой. Это позволило увеличить практически на 50% обьем перевозимых грузов", - сказал Уруджев.

По его словам, данное направление стало востребованным с февраля прошлого года. Железнодорожным видом транспорта перевозятся нефтепродукты, зерно, мука, строительные материалы. Всего по итогам 2022 года было отгружено около 7,5 млн тонн груза. "У нас рост наблюдался в 2022 году с тенденцией продолжения роста в 2023 году",- отметил Уруджев.

Дагестан выступает не только транзитером, но и поставляет собственные товары местного производства на иностранные рынки. Регион, по словам Уруджева, совсем недавно начал поставлять новый вид груза - муку. "Раньше мы больше перевозили зерновые продукты, а мука - это уже продукт со своей добавленной стоимостью. В таких республиках как Иран и Ирак пользуется очень большим спросом",- добавил он.

Об ограничениях

Движение поездов в ночное время в республике было запрещено с 2011 года на участке железной дороги, пролегающей через весь Дагестан, от станции Артезиан на административной границе Калмыкии и Дагестана до станции "Госграница" на границе РФ и Азербайджана после ряда терактов.

Махачкалинский регион Северо-Кавказской железной дороги расположен на территории двух республик: Дагестана и Калмыкии. Регион имеет единственную государственную границу, соединенную железной дорогой, с Азербайджаном.

Эксплуатационная длина составляет 509 километров. Северо-Кавказская железная дорога является филиалом РЖД, пролегает по территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России.