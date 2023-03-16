16 марта, 13:09,
обновлено 16 марта, 13:29

Путин: РФ вынуждена принимать меры по ограничению вывода дивидендов на Запад

Как заявил президент, это ответ на арест российских активов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия вынуждена принимать меры по ограничению вывода дивидендов на Запад в ответ на арест российских активов там. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в четверг.

"Продиктовано наше решение, [ограничивающее вывод дивидендов на Запад], тем, чтобы защитить интересы нашей экономики и нашего бизнеса. Если в отношении нашего бизнеса принимаются решения, в отношении российских активов и ЗВРов принимаются определенные некорректные и незаконные методы, то это вызывает необходимость и с нашей стороны предпринимать адекватные действия, в том числе и связанные с выплатой дивидендов и отправлением их на счета "С", невозможностью вывода их за границу", - пояснил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация