16 марта, 13:09

Путин: России доподлинно знает, что многие западные компании хотят вернуться

РФ доподлинно знает, что многие западные компании хотят вернуться, заявил Путин.

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Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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