16 марта, 13:12

В АТОР сообщили об увеличении россиянами затрат на отдых в 2022 году на 20%

Рост расходов связан с увеличением стоимости туристических услуг, отметили в ассоциации

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Расходы россиян на отдых как внутри страны, так и за рубежом выросли в 2022 году в среднем на 20% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в кулуарах Международной выставки "Туризм и индустрии гостеприимства" (MITT).

"Объем расходов на туристические услуги, приобретенные у туроператоров и турагентств, по сравнению с 2021 годом вырос в среднем на 20%", - сказала она.

Эксперт отметила, что рост расходов связан с увеличением стоимости туристических услуг - в некоторых случаях до 30%. В наибольшей степени в составе туров подорожала перевозка. Например, стоимость автобусных перевозок в разных регионах страны выросла по сравнению с 2021 годом от 30% до двух раз.

В 2023 году прогнозируется дальнейшее увеличение расходов на отдых. 

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Россия
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