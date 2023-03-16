В Польше начали проверки транспортных фирм с капиталом России и Белоруссии

По словам инспектора дорожного транспорта республики Алвина Гаядхура, в проверках участвуют инспекция дорожного транспорта, налоговая служба, пограничная охрана, инспекция труда, строительный надзор

ВАРШАВА, 16 марта. /ТАСС/. Власти Польши начали массовые проверки транспортных фирм с российским или белорусским капиталом. Об этом сообщил в четверг журналистам главный инспектор дорожного транспорта республики Алвин Гаядхур.

"Сегодня начались проверки в определенных транспортных фирмах на территории всей страны. Выявлены компании, которые, вероятно, имеют белорусский или российский капитал", - сказал он, подчеркнув, что для проверки выбрано 60 фирм, центральные офисы которых расположены в городах Белосток, Бяла-Подляска, Ченстохова, Вроцлав и Познань.

По словам Гаядхура, в массовых проверках участвуют инспекция дорожного транспорта, налоговая служба, пограничная охрана, инспекция труда, строительный надзор.

"Если будут выявлены серьезные нарушения, мы сможем приостановить или отозвать разрешение на выполнение перевозок для такой фирмы", - предупредил он.