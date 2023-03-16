Госдума приняла в I чтении законопроект о внедрении цифрового рубля

В частности, в законопроекте устанавливаются особенности перевода цифровых рублей

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с помощью цифрового рубля. Документ инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект определяет понятия "платформа цифрового рубля", "правила платформы цифрового рубля", "участник платформы цифрового рубля", "пользователь платформы цифрового рубля", "цифровой счет (кошелек)". Перечень субъектов национальной платежной системы дополняется новым субъектом - оператором платформы цифрового рубля. Устанавливаются требований к организации функционирования платформы цифрового рубля, порядок открытия, ведения и закрытия цифрового счет (кошелька) и доступа к платформе цифрового рубля.

В проекте закона дифференцируются понятия "электронные денежные средства" и "безналичные расчеты в форме перевода цифровых рублей", понятия "электронные денежные средства" и "цифровые рубли". Устанавливаются особенности перевода цифровых рублей, в частности, уточнение момента наступления безотзывности, а также окончательности перевода цифровых рублей, а также обстоятельства, при которых распоряжение о переводе цифровых рублей не подлежит исполнению, уточняются особенности наблюдения в национальной платежной системе в связи с функционированием платформы цифрового рубля.

Уточняется понятие "иностранная валюта" - к ней будет относиться и национальная цифровая валюта, выпущенная иностранными центральными банками. Устанавливаются особенности взыскания цифровых рублей, учитываемых на цифровом счете (кошельке) должника (закрепляется порядок инициирования процедуры обращения взыскания на цифровые рубли), а также приостановления операций по цифровому счету (кошельку). Прописывается возможность совершения валютных операций между резидентами и нерезидентами, а также между нерезидентами с использованием цифровых рублей без ограничений. Доступ к цифровым счетам (кошелькам) нерезидентов будет осуществляться через участников платформы цифрового рубля, являющихся уполномоченными банками.

В соответствии с документом за ЦБ будет закреплен статус оператора платформы цифрового рубля, а также выполнение функций по организации и обеспечению функционирования платформы цифрового рубля. Кроме того, устанавливается ответственность ЦБ за сохранность цифровых рублей, а также за правильность учета информации об операциях с цифровыми рублями. Расширяются функции совета директоров Банка России в части определения тарифов на услуги, оказываемые в рамках платформы, перечня разрешенных операций с цифровыми рублями.

В случае принятия документ вступит в силу 1 апреля 2023 года за исключением положений, для которых устанавливается иной срок вступления их в силу.

Поправки в Гражданский кодекс РФ

Сопутствующим законопроектом в Гражданском кодексе РФ предлагается закрепить, что цифровые рубли относятся к безналичным денежным средствам, а безналичные расчеты включают в себя расчеты цифровыми рублями. Также в кодексе появляется отдельный параграф о цифровом счете (кошельке), состоящим из общих положений о цифровом "кошельке", положений о номинальном цифровом "кошельке" опекуна и публичном депозитном "кошельке". Предлагается урегулировать и вопросы заключения и расторжения договора "цифрового кошелька", порядок совершения операций по цифровому кошельку, основания и очередность списания цифровых рублей.

Законопроектом устанавливается, что права на цифровые рубли, учитываемые на цифровом счете, могут быть завещаны по усмотрению гражданина. Порядок совершения завещательных распоряжений цифровыми рублями определяется правительством РФ по согласованию с Банком России. Наследник, которому завещаны цифровые рубли, согласно законопроекту, вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить с цифрового счета наследователя денежные средства, необходимые для похорон последнего.