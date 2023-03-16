В Венгрии заявили, что Европа сократила поставки газа из РФ, но обойтись без них не может

Из 400 млрд кубометров ежегодно потребляемого страной газа 160 млрд кубометров приходились на российский, подчеркнул министр энергетики Чаба Лантош

БУДАПЕШТ, 16 марта. /ТАСС/. Европа получает сейчас из России в восемь раз меньше газа, чем прежде, но ей все равно будет трудно обеспечить свою энергобезопасность без российского топлива. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью еженедельнику Mandiner министр энергетики Венгрии Чаба Лантош.

"Дешевый российский газ десятилетиями доминировал на европейском рынке. Сегодня из России поступает восьмая часть от 160 млрд кубометров газа, которые раньше поступали оттуда каждый год. Огромные потери нелегко компенсировать в одночасье, а полный отказ от восточного направления совершенно невозможен без серьезных рисков для безопасности снабжения", - пояснил глава Минэнерго.

По его мнению, Европе будет трудно преодолеть потерю газовых поставок из России именно потому, что ранее из 400 млрд кубометров ежегодно потребляемого газа 160 млрд кубометров приходились на российский газ. Хотя потребление топлива в Европе несколько сократилось, Лантош по-прежнему считает риски весьма значительными. Он пояснил, что альтернативой российским поставкам мог бы служить сжиженный природный газ (СПГ), но для его приема и обработки в европейских морских портах пока нет достаточной инфраструктуры.

Венгрия находится в более выгодном положении по сравнению со многими другими странами благодаря долгосрочным контрактам с "Газпромом". По словам министра, эти соглашения являются "залогом безопасности поставок энергоносителей", и российская сторона всегда выполняла свои обязательства. Часть газа Венгрия закупает на энергетическом рынке, и, по прогнозам Минэнерго, цены там будут колебаться не так сильно, как в прошлом году, но к лету могут повыситься.

"Приоритетом правительства является сохранение надежных поставок, что в настоящее время невозможно сделать без российского газа. Не будем забывать, что в условиях европейского энергетического кризиса именно венгерское население получает самый дешевый газ", - сказал Лантош.

Россия уже на протяжении многих лет остается основным поставщиком газа в Венгрию. В сентябре 2021 года венгерская компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд кубометров газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа в Венгрию по южному маршруту - по "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. Как сообщало правительство страны, в прошлом году по этому пути в Венгрию поступило 4,8 млрд кубометров газа.