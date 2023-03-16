Путин назвал одним из главных итогов 2022 года для России результат в экономике

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Показатели экономики РФ и реального сектора - один из главных результатов 2022 года, отметил президент России Владимир Путин в четверг, выступая на съезде РСПП.

"Спасибо всем коллегам, которые приняли участие в нашем сегодняшнем мероприятии, но самое главное, спасибо вам большое за результаты работы", - обратился глава государства к участникам, завершая пленарное заседание.

"Один из самых существенных результатов прошлого года - это результат работы нашей экономики и реального сектора, а это, конечно, ваша работа. Большое вам спасибо", - подчеркнул Путин.