Yonhap: SpaceX открыла филиал в Южной Корее для запуска в стране сети Starlink

По сведениям агентства, официальным представителем в стране станет старший директор по коммерческой деятельности SpaceX Лорен Эшли Дрейер

СЕУЛ, 16 марта. /ТАСС/. Компания Илона Маска SpaceX открыла филиал в Южной Корее, что даст возможность запустить в стране работу орбитальной интернет-сети Starlink. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

По их данным, филиал был создан 8 марта и получил название Starlink Korea. Официальным представителем в стране станет старший директор по коммерческой деятельности SpaceX Лорен Эшли Дрейер, пишет агентство.

SpaceX подала заявку на создание филиала в Южной Корее в январе. Как отмечает агентство, процесс регистрации бизнеса SpaceX пока полностью не завершен. Для этого министерство науки и информационно-коммуникационных технологий должно в течение 30 дней с даты создания компании подготовить свой отчет.

Ожидается, что Starlink начнет работу в Южной Корее во втором квартале 2023 года.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. По данным компании, она сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 Гбит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 3,8 тыс. спутников Starlink.