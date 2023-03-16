В Думе заявили, что рынок электроэнергии Москвы и Минска будет основан на российском опыте

По словам председателя комитета по энергетике Госдумы Павла Завального, основной задачей в части электроэнергетики является определение основных контуров взаимодействия участников энергетического рынка

МИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Создаваемый объединенный рынок электроэнергии РФ и Белоруссии будет базироваться на российском опыте. Об этом в четверг, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заявил председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный.

"По сути, [единый] рынок будет базироваться больше на российском опыте, который мы тоже уже, кстати, встраиваем в те договоренности, которые достигнуты в рамках союзного договора, договора о сотрудничестве в рамках ЕАЭС. Законодательства мы тоже гармонизируем, и те вопросы, которые есть, которые не соответствуют этим договоренностям, мы снимаем", - сказал Завальный.

Парламентарий указал на то, что в настоящее время основной задачей "в части электроэнергетики является определение основных контуров взаимодействия участников энергетического рынка, как на рынке электроэнергии в Белоруссии, так и на рынке электроэнергии в России". "Что касается России, у нас созданы национальные рынки электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. В Республике Беларусь немного другая схема реализации энергоресурсов", - отметил председатель думского комитета.

Ранее министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщал, что в соответствии с программой Союзного государства в области энергетики объединенный российско-белорусский рынок электроэнергии должен заработать с 1 января 2024 года. При этом на первом этапе операции по купле-продаже электроэнергии будут осуществляться через уполномоченных субъектов хозяйствования - по одному от каждой стороны. С 2025 года объединенный рынок электроэнергии Белоруссии и России должен быть синхронизирован с работой рынка электрической энергии Евразийского экономического союза. С 2027 года предусматривается более глубокая интеграция с расширением субъектного состава участников рынка.