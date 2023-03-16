Fesco рассматривает возможность приобретения контейнерного терминала в Санкт-Петербурге

Транспортная группа ранее начала выполнять регулярные перевозки грузов в контейнерах по морю из Санкт-Петербурга в Калининградскую область

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco рассматривает возможность приобретения собственного контейнерного терминала в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Андрей Северилов.

"Мы договорились с Бронкой [о судозаходах новой линии на маршруте Deep Sea - прим.]. Сейчас мы уже работаем на Бронке. Из Бронки уже ходят наши собственные каботажные линии Бронка - Калининград, собственно мы продолжаем сотрудничество с этим терминалом. Рассматриваем в том числе возможное приобретение собственного контейнерного терминала в Петербурге", - сказал он.

Ранее группа сообщала, что запустила регулярные перевозки грузов в контейнерах по морю из Санкт-Петербурга в Калининградскую область. Отправка контейнеровоза будет осуществляться раз в неделю, в Петербурге судно будет разгружаться и загружаться в порту "Бронка".

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожные операторы "Трансгарант", "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка".

Fesco оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В управлении группы находится более 130 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот Fesco включает 23 транспортных судна, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.