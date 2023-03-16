Средства на льготные автокредиты могут перенести с электрокаров на авто с ДВС

Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минпромторг прорабатывает возможность переноса средств, заложенных в бюджете на реализацию программы льготного автокредитования в 2023 году в части электромобилей, на автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Об этом рассказал журналистам вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Выступить с соответствующей инициативой министерство планирует весной этого года.

"Да. До конца месяца - начала апреля мы выйдем с инициативой комплексной", - ответил он на вопрос о возможном переносе средств.

Ранее глава "Автоваза" Максим Соколов заявлял, что предусмотренные в бюджете средства - 5 млрд рублей на реализацию программы поддержки спроса в 2023 году - уже израсходованы. При этом 1,5 млрд рублей из них были "заблокированы" под кредиты на электромобили.

В феврале Мантуров заявлял, что вариант дофинансирования программы в текущем году рассматривается, "но все будет зависеть от параметров бюджета". Кроме того, он отмечал, что основные сегменты автомобилей, доступные сейчас в программе, будут сохранены. При этом возможна корректировка предоставляемой скидки.

В июле прошлого года Минпромторг возобновил действие программ льготного автокредитования и лизинга в РФ с общим бюджетом 20,7 млрд рублей. По условиям в программе льготного автокредитования могут участвовать все модели УАЗ, Lada, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей, выпущенные в 2022 году. Дисконт от цены транспортного средства для регионов Дальневосточного федерального округа составляет 25%, для остальных субъектов РФ - 20%. Кроме того, повышенная скидка действует на электромобили Evolute, для этих машин скидка составляет 35% от стоимости, но не более 925 тыс. рублей. Как заявлял в конце 2022 года Мантуров, по программе льготных автокредитов было реализовано 50 тыс. машин, льготного лизинга - около 20 тыс. машин.