Сбер увеличил число офисов, в которых можно покупать и продавать дирхамы

Теперь их можно приобретать в офисах банка в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сбер увеличил количество офисов, в которых можно покупать и продавать валюту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Теперь купить дирхамы можно в офисах банка в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске, говорится в сообщении банка.

"С февраля 2023 года любой желающий может купить наличные дирхамы в пяти московских офисах. Теперь такая опция доступна и жителям Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска", - отмечается в сообщении.

В феврале 2023 года Сбербанк начал продавать наличные дирхамы ОАЭ в пяти московских отделениях.