Эксперт оценил возможное влияние краха Silicon Valley Bank на российский венчурный рынок

По словам старшего вице-президента по инновациям фонда "Сколково" Кирилла Каема, сейчас банковские системы "развязаны" и не могут вливать деньги в российскую венчурную систему

КАЗАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Процесс, вызванный банкротством Silicon Valley Bank, слабо повлияет на венчурную сферу РФ, так как западная банковская система уже практически не участвовала в финансировании российских стартапов. Такое мнение высказал ТАСС старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем на полях Российского венчурного форума в Казани в четверг.

"На Российскую Федерацию данный процесс, скорее всего, повлияет слабо, потому что сейчас банковские системы развязаны. И даже те стартапы, которые привлекали финансирование в Штатах, сейчас не имеют физической возможности вливать деньги в российскую венчурную систему, финансируя за счет западного финансирования разработчиков в России. Более того, мы свой кризис венчурного рынка проходим по абсолютно другим правилам и по абсолютно другим причинам, никаким образом не связанным с банковской американской системой", - сказал Каем, отметив, что на сейчас оценка компаний в среднем по российскому рынку снизилась на 40% по отношению к 2021 году.

При этом, по мнению Каема, на настроение венчурных инвесторов, прежде всего в США, ситуация отразится негативно. "К оценке рисков технологических и предпринимательских еще возникает риск, связанный с финансовой системой. Думаю, что, особенно в ближайшие полгода, люди подужмутся и даже те запланированные инвестиции, которые собирались делать, не будут делать", - сказал он.

Банковская система США и экономика в целом, отметил эксперт, находятся в состоянии неустойчивости, вопросы надвигающейся рецессии становятся все актуальнее. "Поскольку венчурные инвестиции являются самым высокорискованным элементом инвестиций, то банк, работающий с венчурными инвестициями, и оказался на тонком льду. И то, что мы видим, к сожалению, признак возможной надвигающейся рецессии", - сказал Каем, добавив, что может пострадать вся мировая экономика.

10 марта департамент финансовой защиты американского штата Калифорния объявил о банкротстве Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времен финансового кризиса 2008 года. SVB был передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. В воскресенье последовало банкротство нью-йоркского Signature Bank.