Доклад по ускорению деофшоризации представят Путину до 15 апреля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин к 15 апреля ждет доклад о плане, который позволит ускорить перевод активов отечественного бизнеса в российскую юрисдикцию. Об этом говорится в перечне поручений, который опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ разработать совместно с палатами Федерального Собрания РФ и при участии ведущих деловых объединений предпринимателей и утвердить план реализации дополнительных мер по ускорению перевода активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию", - говорится в поручении.

Доклад по этой теме должен быть представлен до 15 апреля 2023 года.