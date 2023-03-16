16 марта, 14:15

Доклад по ускорению деофшоризации представят Путину до 15 апреля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин к 15 апреля ждет доклад о плане, который позволит ускорить перевод активов отечественного бизнеса в российскую юрисдикцию. Об этом говорится в перечне поручений, который опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ разработать совместно с палатами Федерального Собрания РФ и при участии ведущих деловых объединений предпринимателей и утвердить план реализации дополнительных мер по ускорению перевода активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию", - говорится в поручении.

Доклад по этой теме должен быть представлен до 15 апреля 2023 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация