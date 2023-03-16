Путин назвал упущением, когда результаты работы сотрудников предприятий не замечаются

Президент считает такое упущение серьезным

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на съезде РСПП в четверг принес извинения тем сотрудникам предприятий, которые результативно работают, но их труд не замечается административными структурами и их не представляют к наградам.

В частности, один из участников пленарной сессии съезда рассказал главе государства о гендиректоре Магнитогорского металлургического комбината Павле Шиляеве, который руководит предприятием с 2014 года, но не отмечен госнаградами.

"Я прошу извинения перед теми людьми, которых административные структуры не замечают. Это упущение, и серьезное, без всяких шуток", - прокомментировал Путин.