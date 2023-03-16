16 марта, 14:26

Путин до 1 мая ждет доклад о распространении маткапитала на новые регионы

Президент поручил внести в законодательство соответствующие изменения

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, позволяющие получать материнский капитал в новых регионах страны, доклад об этом он ждет до 1 мая.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, согласно которым право на получение материнского (семейного) капитала будет предоставлено гражданам РФ, проживающим на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, в семьях которых начиная с 1 января 2007 года родились (были усыновлены) дети", - говорится в одном из пунктов опубликованного в четверг на сайте Кремля перечня поручений по итогам реализации Послания Президента Федеральному Собранию.

Отмечается, что доклад по этой теме должен быть представлен до 1 мая 2023 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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