16 марта, 14:36
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Отмена штрафов и заморозка новых взысканий. Что известно о ситуации с Wildberries

Отмена штрафов и заморозка новых взысканий. Что известно о ситуации с Wildberries
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Компания Wildberries объявила в четверг о приостановке списаний с владельцев партнерских пунктов выдачи заказов за подмену товаров и отмене более 10 тыс. соответствующих штрафов. Введение таких взысканий вызвало возмущение сотрудников, которые в среду объявили забастовку.

В ситуации решили разобраться сразу несколько ведомств, в том числе Генеральная прокуратура. В Минпромторге призвали компанию повысить эффективность связи с ее партнерами и сотрудниками.

ТАСС собрал основное, что известно о ситуации.

Начало конфликта

  • С начала недели в Telegram-каналах начали появляться публикации о недовольстве работников пунктов выдачи заказов Wildberries штрафами, которые они по разным причинам должны были выплачивать компании. В частности, речь шла о штрафах за так называемую подмену - когда покупатель получал не тот товар, который заказывал.
  • В самом интернет-магазине поясняли, что решили усилить меры безопасности из-за частой замены заказов на "дешевые аналоги или товары без маркировки", чтобы снизить число случаев мошенничества.
  • Некоторые партнеры и сотрудники компании назначили на 15 марта забастовку. Утром того дня в пресс-службе Wildberries заявили, что все пункты выдачи работают "в обычном режиме". Позднее интернет-магазин, однако, сообщил о закрытии нескольких пунктов выдачи по вине партнеров, которые "выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса".

Забастовка и ее итоги

  • Wildberries подсчитала, что всего по всей России было закрыто только 15 пунктов выдачи заказов, 13 из которых принадлежали самой компании. Такие данные привел по итогам встречи с представителями интернет-магазина первый замглавы думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев.
  • Всего у Wildberries 33 тыс. пунктов выдачи, почти половина из них - 15 тыс. - принадлежат ее партнерам, уточнил парламентарий со ссылкой на данные компании.
  • Тем не менее 16 марта Wildberries объявила, что приостанавливает списание штрафов с владельцев партнерских пунктов выдачи заказов, чтобы "разобраться во всех спорных ситуациях", и отменяет свыше 10 тыс. некорректных взысканий. В пресс-службе отметили, что ежедневно рассматривается около 3 тыс. заявок по проблемным ситуациям.
  • Кроме того, на заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле на площадке Минпромторга ведомство указало компании на "крайнюю необходимость усилить обратную связь как с сотрудниками, так и с партнерами компании".

Реакция властей

  • Генпрокуратура еще 14 марта поручила провести проверку публикаций "о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries, в том числе о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы". Проверку проведет надзорное ведомство Подмосковья.
  • Кроме того, в ситуации решил разобраться Минтруд. Как рассказал глава министерства Антон Котяков, сейчас специалисты работают "с документами, с заявлениями граждан", и "в зависимости от этого будет принято решение совместно с Генеральной прокуратурой, будет внеплановая проверка либо нет".
  • В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство "ведет мониторинг ситуации", в том числе из-за "возможных задержек при получении заказов". Покупатель вправе требовать за срыв сроков доставки неустойку в размере 0,5% стоимости товара за день просрочки, напомнили в Роспотребнадзоре.
 
Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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