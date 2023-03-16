Что известно о ситуации с Wildberries

Отмена штрафов и заморозка новых взысканий. Что известно о ситуации с Wildberries

Компания Wildberries объявила в четверг о приостановке списаний с владельцев партнерских пунктов выдачи заказов за подмену товаров и отмене более 10 тыс. соответствующих штрафов. Введение таких взысканий вызвало возмущение сотрудников, которые в среду объявили забастовку.

В ситуации решили разобраться сразу несколько ведомств, в том числе Генеральная прокуратура. В Минпромторге призвали компанию повысить эффективность связи с ее партнерами и сотрудниками.

ТАСС собрал основное, что известно о ситуации.

Начало конфликта

С начала недели в Telegram-каналах начали появляться публикации о недовольстве работников пунктов выдачи заказов Wildberries штрафами, которые они по разным причинам должны были выплачивать компании. В частности, речь шла о штрафах за так называемую подмену - когда покупатель получал не тот товар, который заказывал.

В самом интернет-магазине поясняли, что решили усилить меры безопасности из-за частой замены заказов на "дешевые аналоги или товары без маркировки", чтобы снизить число случаев мошенничества.

Некоторые партнеры и сотрудники компании назначили на 15 марта забастовку. Утром того дня в пресс-службе Wildberries заявили, что все пункты выдачи работают "в обычном режиме". Позднее интернет-магазин, однако, сообщил о закрытии нескольких пунктов выдачи по вине партнеров, которые "выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса".

Забастовка и ее итоги

Wildberries подсчитала, что всего по всей России было закрыто только 15 пунктов выдачи заказов, 13 из которых принадлежали самой компании. Такие данные привел по итогам встречи с представителями интернет-магазина первый замглавы думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев.

Всего у Wildberries 33 тыс. пунктов выдачи, почти половина из них - 15 тыс. - принадлежат ее партнерам, уточнил парламентарий со ссылкой на данные компании.

Тем не менее 16 марта Wildberries объявила, что приостанавливает списание штрафов с владельцев партнерских пунктов выдачи заказов, чтобы "разобраться во всех спорных ситуациях", и отменяет свыше 10 тыс. некорректных взысканий. В пресс-службе отметили, что ежедневно рассматривается около 3 тыс. заявок по проблемным ситуациям.

Кроме того, на заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле на площадке Минпромторга ведомство указало компании на "крайнюю необходимость усилить обратную связь как с сотрудниками, так и с партнерами компании".

Реакция властей