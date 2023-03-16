В ДНР отремонтируют ключевую для юга республики дорогу в 2023 году

Проект предусматривает расширение проезжей части, фрезерование старого, разрушенного асфальта и укладку нового дорожного полотна

ДОНЕЦК, 16 марта. /ТАСС/. Дорожные службы в Донецкой Народной Республике (ДНР) в 2023 году отремонтируют дорогу Тельманово - Мариуполь, которая обеспечивает транспортную связь между всеми населенными пунктами на юге республики. Об этом ТАСС сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

"В республике стартовал сезон дорожных работ. Одной из первых трасс, где дорожники уже приступили к ремонту, стал участок из Тельманово в Мариуполь, протяженность которого составляет 63 км. Здесь задействовано свыше 60 единиц техники. <…> Ремонт этого участка важен тем, что автомобильная дорога Амвросиевка - Тельманово - Мариуполь, на которой он расположен, обеспечивает транспортные связи между населенными пунктами всего юга республики", - сказал Хоценко.

Проект предусматривает расширение проезжей части, фрезерование старого, разрушенного асфальта и укладку нового дорожного полотна. Также предполагается обновить дорожные знаки.

В 2022 году при поддержке правительства РФ в ДНР отремонтировали более 300 км дорог, аналогичные объемы работ запланированы на 2023 год.