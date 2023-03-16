Кабмин выделит дополнительно не менее 50 млрд рублей кредитов на модернизацию транспорта

С 2020 года в регионы поступили порядка 1,5 тыс. единиц транспорта

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выделит не менее 50 млрд рублей дополнительных кредитов на модернизацию общественного транспорта в регионах РФ, отдельное внимание при предоставлении средств будет уделено малым городам и селам. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовано в четверг на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации: предусмотреть предоставление в 2023 году дополнительных инфраструктурных бюджетных или специальных казначейских кредитов в объеме не менее 50 млрд рублей на реализацию в субъектах Российской Федерации мероприятий по модернизации пассажирского транспорта общего пользования, обратив особое внимание на реализацию таких мероприятий в малых городах и сельских населенных пунктах", - говорится в перечне поручений по итогам реализации послания президента Федеральному собранию от 21 февраля, опубликованном на сайте Кремля в четверг.

В начале марта пресс-служба правительства РФ сообщала о том, что нацпроект "Безопасные качественные дороги" позволит поставить до конца года 383 автобуса, трамвая и троллейбуса в 13 городских агломерациях России.

Поясняется, что с 2020 года в регионы поступили порядка 1,5 тыс. единиц транспорта. В этом году еще 334 автобуса пополнят автопарки Омска, Волгограда, Челябинска, Перми, Сочи, Оренбурга, Уфы, Улан-Удэ, Владивостока и Рязани. Кроме того, 32 троллейбуса получат Брянск и Курск. В Туле обновят трамвайный парк, туда поступят 17 новых трамваев.