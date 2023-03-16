Роструд с помощью индикаторов риска помог вернуть долги по зарплате более 400 работникам

В Роструде также планируют утвердить еще более 10 новых индикаторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Роструд благодаря внедрению работы по индикаторам риска с начала 2023 года помог вернуть долги по заработной плате 400 сотрудникам тех предприятий, по которым в судах были возбуждены дела о банкротстве. Об этом сообщил в четверг руководитель ведомства Михаил Иванков, выступая на VII Международном форуме труда.

"Сейчас мы делаем акцент на индикаторы риска. <...> Мы запустили в пилотном режиме в конце прошлого года такой индикатор, как обращения в суд о возбуждении дела о банкротстве. <...> В рамках работы по этому индикатору мы уже провели 53 мероприятия - проверочных и в рамках алгоритма, и действительно увидели, что из 53 мероприятий в 15 случаях были выявлены факты долгов по заработной плате. При этом обращения пока не поступали. С начала года уже более 400 человек благодаря работе в этом направлении, их права были восстановлены, заработная плата была выплачена", - сказал он.

В пресс-службе Роструда пояснили, что индикаторы риска помогают превентивно выявлять нарушения и восстанавливать трудовые права, не дожидаясь обращений работников.

Иванков уточнил, что Роструд планирует утвердить еще более 10 новых индикаторов, которые связаны с охраной труда, предотвращением несчастных случаев и выявлением работодателей, которые систематически допускают нарушения трудового законодательства.

"Этот подход, с одной стороны, повысит уровень защиты прав работников, с другой стороны, <...> минимизирует нагрузку на добросовестный бизнес", - добавил он.