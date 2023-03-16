Путин поручил увеличить и ускорить социальные налоговые вычеты

Налоговый вычет на свое обучение, медицинские услуги и приобретение лекарственных препаратов теперь должен составить до 150 тыс. рублей в год

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил увеличить максимальный размер социальных налоговых вычетов для россиян, а также ускорить их предоставление. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих повышение размеров социальных налоговых вычетов по фактически произведенным расходам налогоплательщика-родителя на обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщика-опекуна (попечителя) на обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до 110 тыс. рублей в год (на каждого ребенка)", - говорится в нем.

Налоговый вычет на свое обучение, медицинские услуги и приобретение лекарственных препаратов теперь должен составить до 150 тыс. рублей в год. Глава государства также поставил задачу сократить сроки предоставления таких выплат и наладить их дистанционное получение в упреждающем (проактивном) режиме. Выполнить это нужно в срок до 1 мая.

Поддержка бизнеса

Льготы в налоговой сфере предусмотрены и для компаний. Так, Путин поручил обеспечить "применение повышающего коэффициента в размере 1,5 к фактическим расходам налогоплательщика на приобретение российского высокотехнологичного оборудования". Правительство должно определить перечень такого оборудования, отрасли экономики, в которых оно используется, а также порядок применения данного коэффициента.

Как пояснял президент в своем послании Федеральному собранию, начиная с этого года российские компании могут уменьшить выплаты по налогу на прибыль, если закупают передовые отечественные IT-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта. При расчете налога их расходы на эти цели учитываются с повышенным коэффициентом - то есть больше фактических затрат.

Еще одна поставленная задача касается производств. Глава государства указал, что с учетом ранее данных поручений необходимо обеспечить реализацию инвестиционных проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции, в том числе в рамках льготного режима промышленных кластеров. Доклад по этой теме он ждет до 31 марта.