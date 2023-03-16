Росатом оценил атомный заказ на ближайшие 10 лет в 15 трлн рублей

Из них заказы на 6 трлн будут размещены на отраслевых предприятиях, в том числе на 1 трлн - на предприятиях ядерно-оружейного комплекса, отметил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Росатом оценивает атомный заказ на ближайшие 10 лет в 15 трлн руб. Об этом заявил в четверг генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе ежегодного отраслевого мероприятия "День информирования".

"Мы оцениваем атомный заказ на ближайшие 10 лет в 15 трлн рублей. Из них заказы на 6 трлн будут размещены на отраслевых предприятиях, в том числе на 1 трлн - на предприятиях ядерно-оружейного комплекса. Подчеркну: речь идет о выпуске высокотехнологичной гражданской продукции", - сказал Лихачев.

Говоря о долгосрочных перспективах отрасли, Лихачев напомнил, что в стратегии ее развития до 2030 года наблюдательный совет во главе с Сергеем Кириенко утвердил в 2020 году ключевой показатель - выручку в 4 трлн рублей. Из них 1 трлн рублей - от традиционных продуктов и услуг, прежде всего в атомной энергетике, 3 трлн рублей - от новых продуктов и зарубежного бизнеса. "Мы приступаем к разработке стратегии до 2045 года, - сообщил глава госкорпорации. - Начнем эту работу на конференции руководителей в конце марта".

Лихачев перечислил также причины того, почему санкции, введенные в отношении Росатома, не сработают. "Во-первых, мы предлагаем лучшие технологии с референциями у себя в стране. Каждый наш партнер может посмотреть, потрогать наши проекты - они "на земле", а не на бумаге. Во-вторых, наше предложение комплексное. Это не только атомная станция, мы строим отрасль - с наукой и нормативной базой, локализацией производства и подготовкой специалистов. По сути, создаем технологический суверенитет для партнеров", - подчеркнул он, добавив, что госкорпорация уже сейчас понимает, к каким решениям придет через 10-15 лет, что предложит партнерам. "Это проекты, заложенные в комплексную программу "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии". Малая атомная энергетика, технология быстрых реакторов, замкнутый ядерный топливный цикл и многое другое обеспечат нам глобальное лидерство", - перечислил гендиректор Росатома.