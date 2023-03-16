Мишустин сообщил о работе над расширением программы промышленной ипотеки

Как отметил премьер-министр РФ, благодаря программе отечественные предприниматели могут быстрее развернуть собственные мощности в России даже при достаточно скромном бюджете

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Правительство РФ работает над расширением программы промышленной ипотеки, заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Новые люди".

Он отметил, что благодаря программе льготных кредитов по ставке до 5% на покупку недвижимости, необходимой для создания новых производств, отечественные предприниматели могут быстрее развернуть собственные мощности в России даже при достаточно скромном бюджете.

"Мы прорабатываем вопросы по ее расширению", - сказал Мишустин. "Рассчитываем, что ваши депутаты будут мониторить, как идет ее реализация в регионах, помогать с обратной связью от бизнеса, который так или иначе будет там работать", - обратился премьер-министр к парламентариям.

Говоря в целом о поддержке бизнеса, Мишустин отметил, что в сложных условиях внешних ограничений от властей "требуется максимальная гибкость и оперативная тактика при принятии решений" для бизнеса. "Здесь очень важно, чтобы была обратная связь от предпринимательского сообщества, от экспертов", - подчеркнул глава кабмина.