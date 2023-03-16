16 марта, 14:51

Минфин США: SVB столкнулся с массовым снятием средств клиентами, что привело к банкротству

По словам главы ведомства Джанет Йеллен, "причиной закрытия банка стало то, что он не смог удовлетворить требования вкладчиков"

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Один из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank (SVB) столкнулся с массовым снятием его клиентами средств со своих счетов, что привело к серьезным проблемам с его ликвидностью и банкротству на прошлой неделе. Об этом рассказала в четверг министр финансов США Джанет Йеллен.

"Банк столкнулся с массовым снятием средств со счетов. Он в значительной степени зависел от незастрахованных вкладов, и произошло массовое снятие вкладов, что привело к проблемам с ликвидностью. По этой причине банк пришлось закрыть", - пояснила министр, выступая в финансовом комитете Сената Конгресса США.

"Причиной закрытия банка стало то, что он не смог удовлетворить требования вкладчиков", - добавила она. 

Теги:
СШАЙеллен, Джанет
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация