Российские пивовары считают, что реестр отрасли позволит "обелить" рынок

Члены Ассоциации производителей пива также полагают, что важнейшим нововведением в текущей редакции законопроекта является снижение порога, который позволяет не устанавливать автоматические счетчики объема изготавливаемой продукции, с 300 тыс. декалитров до 100 тыс. декалитров в год

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Введение реестра пивоваров в РФ позволит значительно "обелить" рынок, поскольку для попадания в него пивоварам нужно будет пройти необходимые процедуры проверки. Такую точку зрения ТАСС высказали в пресс-службе Ассоциации производителей пива (АПП, включает AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken).

"Члены Ассоциации производителей пива (АПП) считают введение реестра пивоваров эффективным инструментом борьбы с нелегальным сегментом, доля которого на рынке растет и составляет, по разным оценкам, от 7% до 15%, из-за чего потери государства ежегодно составляют порядка 30 млрд рублей", - полагают в ассоциации.

По оценкам экспертов, большая часть неучтенной продукции производится в сегменте разливного пива. В ассоциации полагают, что реестр позволит в значительной степени "обелить" рынок, поскольку для попадания в него пивоварам нужно будет пройти необходимые процедуры проверки: предоставить документы об активах, оборудовании, мощности производства и прочие.

По мнению представителей АПП, важнейшим нововведением в текущей редакции законопроекта является снижение порога, который позволяет не устанавливать автоматические счетчики объема изготавливаемой продукции, с 300 тыс. декалитров до 100 тыс. декалитров в год. "Недобросовестные производители пользовались порогом в 300 тыс. декалитров, производя гораздо больше заявленного объема и уходя от уплаты акциза и сопутствующих налогов. АПП приветствует решение регулятора, который инициировал эту меру, и подчеркивает, что члены ассоциации последовательно выступают за единые правила для всех участников рынка и постепенную установку счетчиков на всех пивоварнях вне зависимости от объема производства. Это позволит исключить потенциальные лазейки для злоупотреблений", - считают в ассоциации.

О законопроекте

16 марта 2023 года Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий ведение реестра производителей пива и сидра, а также снижение требования к отчетности таких компаний. Законопроектом предлагается ввести реестр производителей пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи. Росалкогольрегулирование будет осуществлять ведение реестра. Устанавливается перечень документов для включения в реестр, определяются основания для отказа во включении в него, а также для исключения из реестра как в судебном порядке, так и по решению Росалкогольрегулирования. В отношении производителей с мощностью не более 100 тыс. декалитров в год предусматривается упрощенный порядок их включения в реестр.

Также повышаются требования к пивоваренным компаниям. В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением отдельных положений.