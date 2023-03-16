В Крыму рассчитывают повысить уровень газификации региона до 95% к 2030 году

На эти цели республике понадобится более 50 млрд рублей

ТАСС, 16 марта. Уровень газификации Крыма до 2030 года повысят до 95%, на эти цели требуется свыше 50 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС в четверг депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет.

"К 2030 году уровень газификации Крыма составит 95%, на это потребуется более 50 млрд рублей. Будет проложено более 2 тыс. км газопроводов между населенными пунктами и около 3 тыс. км газопроводов внутри населенных пунктов. Этому уделяется максимальное внимание со стороны правительства Республики Крым и со стороны федерального центра и президента России", - сказал Шеремет.

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди рассказала журналистам, что до конца 2023 года предстоит догазифицировать 446 населенных пунктов, в которых уже проложены газораспределительные сети. Здесь необходимо обеспечить доводку газа без привлечения средств граждан до границ их домовладений, в которых проживает почти 25,4 тыс. семей.

"Всего до конца 2024 года уровень газификации населения республики будет доведен до 83%. На эти цели предусмотрено 14,9 млрд рублей, что позволит подключить к газоснабжению 34 тыс. семей", - сказала Ковитиди.

По данным властей Крыма, уровень газификации в регионе в 2014 году составлял 67%, на начало 2022 года - 78,2%.