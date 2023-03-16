Главы БЖД и Приволжской железной дороги обсудили перевозки по коридору "Север - Юг"

На встрече стороны отметили увеличение объемов перевозимых грузов как по сухопутному коридору, так и с использованием портовой инфраструктуры Каспийского моря

МИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Взаимодействие в сфере перевозок грузов по международному транспортному коридору "Север - Юг" обсудили руководители Белорусской железной дороги (БЖД) и Приволжской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". Об этом сообщила в четверг пресс-служба БЖД по итогам встречи в режиме видеоконференции Владимира Морозова и Сергея Альмеева.

"Состоялось обсуждение вопросов развития железнодорожной и портовой инфраструктуры, а также дальнейшие перспективы организации перевозок белорусской экспортной продукции в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг" в условиях формирования белорусскими грузовладельцами новых транспортно-логистических схем транспортировки грузов", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что увеличиваются объемы перевозимых грузов как по сухопутному маршруту коридора "Север - Юг", так и с использованием портовой инфраструктуры Каспийского моря, прорабатываются новые эффективные транспортно-логистические схемы.

Начальник БЖД пригласил своего российского коллегу принять участие в международной конференции по вопросам железнодорожной логистики, которая пройдет в Минске 30 марта.