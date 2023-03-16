В России стартовали продажи китайского седана Kaiyi E5 калининградской сборки

До конца года Kaiyi также планирует запустить продажи трех моделей внедорожников

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Группа "Автоспеццентр" начала продажи китайского седана Kaiyi E5, который собирается на калининградском "Автоторе". До конца 2023 года Kaiyi также рассчитывает начать продажи трех моделей внедорожников, сообщили представители компании и бренда на открытии первого дилерского центра марки.

"Мы сегодня - свидетели открытия первого дилерского центра Kaiyi", - отметил директор по продажам Kaiyi в России Чжан Цзибо. Он добавил, что Россия сейчас самый важный стратегический рынок для бренда. "Мы планируем старт продаж еще трех новых моделей внедорожников в этом году, а также рассчитываем разработать и представить на российском рынке электромобиль", - пояснил он.

"Группа компаний "Автоспеццентр" официально стала первым дилерским центром Kaiyi в России и первой площадкой для открытия выбрана локация холдинга во Внуково", - сказал директор департамента по развитию дилерской сети Kaiyi Игорь Горлачев, слова которого приводятся в сообщении компании.

Седан Kaiyi E5 оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 л (147 лошадиных сил и 210 Нм), который работает в паре с бесступенчатым вариатором. Автомобиль имеет передний привод, а также адаптацию для российских условий, включая дополнительные "теплые" опции.

В максимальной комплектации стоимость автомобиля составит 1,956 млн рублей.

В конце января калининградский автомобильный завод "Автотор" приступил к промышленной сборке китайского седана Kaiyi E5. В пресс-службе завода тогда отмечали, что до конца 2023 года на рынок предполагается вывести еще три модели бренда.