Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ за 2022 год выросла вдвое

Она составила 640,4 млрд рублей против 318,3 млрд годом ранее

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль "Новатэка" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2022 году выросла в два раза по сравнению с показателем 2021 года и составила 640,4 млрд рублей против 318,3 млрд годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка компании в 2022 году увеличилась на 10,3% и составила 804,7 млрд рублей. Себестоимость продаж возросла за отчетный период на 6,4%, до 451,9 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения увеличилась почти в два раза, до 670,26 млрд рублей.