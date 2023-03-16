В СФ сообщили, что рыбоперерабатывающие заводы в прибрежных регионах недозагружены сырьем

По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, среднегодовая загруженность предприятий находится на уровне 60%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Загруженность сырьем рыбоперерабатывающих заводов в прибрежных регионах России не превышает 60%. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин в ходе прошедшего круглого стола.

"Проведенный комитетом нашим анализ (а мы проводили это совместно с Росрыболовством, с субъектами Российской Федерации в прошлом году) мощности рыбоперерабатывающих заводов, расположенных в прибрежных регионах, показал, что они недозагружены сырьем, среднегодовая загруженность составляет на уровне 60%, а в отдельных случаях это еще ниже", - сказал он.

В то же время Митин отметил, что наблюдается невысокая заинтересованность предприятий в усилении прибрежного вида рыболовства. Так, в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне насчитывается около 110 организаций, в Северном - всего 26. А на долю прибрежного рыболовства в каждом из этих бассейнов приходится около 10,5% от общей части допустимого лова водных биоресурсов. Сенатор указал, что одновременно снижается и ресурсная база для прибрежного рыболовства. "Из перечня объектов водных биологических ресурсов, в отношении которых осуществляется прибрежное рыболовство, утвержденных распоряжением правительства РФ еще в 2017 году, исключены 13 видов водных биоресурсов, осталось только 12", - сообщил Митин.

По его мнению, проблемы при осуществлении прибрежного рыболовства наблюдаются, в том числе из-за влияния механизма инвестиционных квот на данный вид рыболовства, который еще до конца не проанализирован. В то же время, по его словам, сейчас из 27 рыбоперерабатывающих заводов в рамках первого этапа инвестиционных квот построено 25. В том числе на Дальнем Востоке построено 14 предприятий, из них 6 заводов большой мощности по переработке минтая и иных видов рыб, 8 заводов по переработке других видов рыбы, кроме минтая, малой мощности. На Северном бассейне построено 11 заводов, в том числе 6 заводов большой мощности по переработке трески, пикши и иных видов рыб и 5 заводов по переработке трески и пикши и иных видов рыб средней и малой мощности.

Он отметил, что у компаний все же есть желание строить такие заводы. Так, в рамках второго этапа реализации инвестквот планирует построить 17 заводов, в том числе 7 заводов большой мощности по переработке минтая и сельди и 10 заводов малой мощности.