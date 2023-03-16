Выпуск подсолнечного масла в России в 2022 году вырос на 14%

По мнению министерства, росту производства растительных масел способствовал урожай масличных

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Производство подсолнечного масла в России в 2022 году выросло на 14% по сравнению с 2021 годом, выпуск рапсового масла увеличился более чем на треть. Об этом говорится в Telegram-канале Минсельхоза .

"Выпуск подсолнечного масла вырос на 14%, до 5,9 млн тонн. А рапсового - более чем на треть, почти до 1 млн тонн", - отмечается в сообщении.

По мнению министерства, росту производства растительных масел способствовал урожай масличных в размере 29,1 млн тонн. Кроме того, как сообщили в Минсельхозе, поставки масличных культур за рубеж увеличились на 40%. Например, экспорт в Киргизию в прошлом году вырос более чем в десять раз.

По данным Минсельхоза, другими основными покупателями масла, экспортируемого из России, стали Китай, Белоруссия и Казахстан. А главными экспортерами стали такие регионы РФ, как Приморский край, Калининградская и Новосибирская области.