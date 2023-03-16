16 марта, 15:24

"Газпром" и Минцифры обсудили взаимодействие в сфере информационных технологий

Компания реализует стратегию цифровой трансформации, разработанную в соответствии с методическими рекомендациями ведомства

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава Минцифры Максут Шадаев обсудили взаимодействие в сфере информационных технологий, говорится в сообщении холдинга.

"Сегодня в Санкт-Петербурге в офисе ПАО "Газпром" состоялась рабочая встреча председателя правления Алексея Миллера и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева. На встрече были рассмотрены текущие вопросы взаимодействия в сфере информационных технологий", - сказано в сообщении.

"Газпром" реализует стратегию цифровой трансформации, разработанную в соответствии с методическими рекомендациями Минцифры. В частности, "Газпром" ведет системную работу, направленную на создание и внедрение отечественных решений в сфере информационных технологий, отмечается в сообщении. 

Теги:
РоссияМиллер, Алексей БорисовичШадаев, Максут Игоревич
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